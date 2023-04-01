شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عن تخوف فنانى الكوميديا من تقديم أدوار الشر: أنا فنان فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان أحمد عيد، على تغيير جلده تمامًا فى دور مسعود عبد الجبار من خلال مسلسل عملة نادرة، والظهور بعيدًا عن الكوميديا بصورة تامة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" مؤكدًا أنها خطوة ليست سهلة ولكنه فى النهاية فنان، ورد على عدم تخوفه من كره الجمهور لشخصيته بعدما اعتاد خلال مسيرته شأنه شأن ممثلى الكوميديا على علاقة محبه للأدوار الذى يقدمها قائلاً: "أعتقد أن الجمهور لديه من الوعى الشديد ما يجعله يفرق بصورة كبيرة ما بين الدور الذى يجسده الفنان وشخصيته فى الحقيقة، وبالتالى حين يكره فهو يكره مسعود عبد الجبار ولا يكره أحمد عيد، وهذا هو المطلوب، ويعد نجاحاً كبيراً".

وعن تصريحات فنانين كوميدين برفضهم تقديم أدوار الشر، لأن أى تغيير يقدموا عليه لن يصدقه الجمهور مهما اجتهد الممثل بقوله : "أنا فى النهاية فنان، وأقوم بما هو مطلوب منى، ومع احترامى لمن يتخوفوا من ذلك، فطالما العمل جيد والفنان لديه من الجرأة والموهبة ما يؤهله مع طاقم محترم ونص جيد، يكون قادر علي خوض أى تحدى".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.