شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 على cbc وcbc دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، خاصة بعد قيام رؤوف (طارق لطفي)، بتطليق شيرين (عائشة بن أحمد) لأحقيتها أن تكون حرة وتتصرف في حياتها كما تشاء.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10

ويعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 الليلة على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.



مذكرات زوج الحلقة 9

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.