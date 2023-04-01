غادة عبد الرازق: “مش بصوم لو عندي تصوير”

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 03:54 مساءً - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن عدم تمكنها من الصيام في وقت التصوير بشهر رمضان، وذلك بسبب ظروفها الصحية .
قالت غادة عبد الرازق في مقابلة لبرنامج “سبوت لايت” مع المذيعة شيرين سليمان: “عشان أبقى صريحة لما بيبقى عندي وبصور من بدري مبصومش مقدرش” .
تابعت: “لإن أنا أولا باخد أدوية، ثانيا أنا مناعتي ضعيفة، ثالثا ممكن اشتغل مثلا من الساعة 7 الصبح لحد 1 أو 2 الصبح .. كنت ممكن أعمل ده أيام ما كنت لسه صغيرة” .
أضافت غادة عبد الرازق: “دلوقتي مقدرش أعمل ده، لو معنديش تصوير بعمل زي ما كل الناس بتعمل وبصوم الحمد لله” .
وفي سياق آخر تحدثت الفنانة المصرية عن ذكرياتها مع شهر رمضان في مرحلة الطفولة، والتي ارتبطت معها بفوازير كلا من الفنانتين: نيللي وشيريهان .
أضافت: “فوازير نيللي وشيريهان هما من الأسباب الرئيسية اللي خلتني عايزة اشتهر .. أيامها مكنش عندي خالص طوحات في التمثيل وكنت بقلد الاتنين” .
يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق تشارك في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل “تلت الثلاتة”، وهو مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في النصف الثانى من شهر رمضان .
ويشارك في بطولته إلى جانبها: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله، برلنتي فؤاد وغيرهم .. ومن تأليف هبة الحسينى وإخراج حسن صالح .
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