أول تعليق من محمد سعد على فيديو انفعاله في كواليس تصوير مسلسله الجديد

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 03:54 مساءً - خرج الفنان محمد سعد للتعليق على الفيديو المتداول له في الأيام الماضية، والذي ظهر به وهو ينفعل على العاملين في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني “الحاج إكسلانس” .

لفت محمد سعد إلى أن سبب ظهوره وانفعاله بهذا الشكل جاء على خلفية وقوع مشادات ومشاجرات في موقع التصوير، وهو الأمر الذي أجبره على التدخل لإنهاء ما يحدث .

نشر “سعد” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “فيس بوك” يوثق من خلاله مشاجرة أمامه، ويقول بصوته: “قلبت بخناقة هنقعد ليه؟” .

وكتب في تعليقه على المقطع: “رسالة لجمهوري .. كان لازم أتدخل وأفض الخناقة، ده كان شكل من اللي بيحصل يوميًا .. وشكرا جزيلًا لكل أهل منطقة الحرفيين” .

https://www.facebook.com/watch/?v=1289392611611929&t=0

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام مقطع فيديو للفنان محمد سعد وهو ينفعل ويصرخ على العاملين في كواليس تصوير مسلسله الجديد “الحاج إكسلانس” وسط صمت الجميع .

ظهر محمد سعد في الفيديو خلال تواجده في موقع التصوير، موجها حديثه للجميع فقال: “إيه الأرف اللي انتو فيه ده، ده انتو مقرفين أوي إيه ده، ده انتو أوفر ومحدش يطيقكم، ده انتو فشلة .. قاعد بعالج وراكم واللي مش عاجبه كلمة يقول” .

وأثار المقطع استياء المتابعين متسائلين عن سبب ظهور محمد سعد بهذا الشكل وسبب انفعاله وتلفظه ببعض الألفاظ الغير لائقة، وظن البعض أنه يصرخ على مخرج المسلسل وزملائه به .

وخرج إبرام نشأت مخرج مسلسل “الحاج إكسلانس” للتعليق على هذا الفيديو في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، فكتب قائلا: “حبيت أوضح لسيادتكم وللسادة الصحفيين المحترمين حقيقة الموضوع المتداول” .

تابع: “الخناقة دي مش معايا ولا مع الكرو، وهي مع اتنين من الناس اللي المفروض تبقي مسيطرة على لوكيشن المنطقة .. وحصلت المشادة نتيجة عدم السيطرة علي الشارع وتعطيل حركة التصوير لمدة ساعات” .

أضاف: “أستاذ محمد سعد أخويا وصديقي وأكتر الناس اللي بحبها، وهو اللي رشحني لإخراج المسلسل إكسلانس وطول الوقت أصحاب واخوات ومتفاهمين جدا من بداية التصوير لحد الآن .. واحنا كلنا كويسين ومعندناش مشاكل وعاملين مسلسل جامد جدا” .

كما قال إبرام نشأت في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” إن كلام محمد سعد لم يكن موجها له على الإطلاق بل كان لطاقم الإنتاج .

وذلك بسبب طلبه لبعض الأشياء، إلا أن الإنتاج لم يحضرها، مضيفا “أقسم بالله مش بيزعقلي أنا، ده كان كلامه كله موجه لطاقم الإنتاج في الأيام الأخيرة من التصوير” .

يذكر أن الفنان محمد سعد يشارك في موسم رمضان 2023 بمسلسل “الحاج إكسلانس” بعد غياب عن الدراما لمدة 8 سنوات منذ تقديمه لمسلسل “فيفا أطاطا” .

ويشاركه في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: شيرين، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي وويزو .