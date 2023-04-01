توفيق عبد الحميد عن هذه الفنانة: “ضربتها بالقلم وفتحت دماغها”

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 03:54 مساءً - تحدثت الفنانة لوسي في تصريحات لها مؤخرا عن كواليس تصوير أحد المشاهد في مسلسل “كناريا وشركاه”، والتي تعرضت بها للضرب من جانب الفنان توفيق عبد الحميد .

وعلق الفنان توفيق عبد الحميد على هذه الواقعة، كاشفا عن تفاصيلها في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .. كما وجه اعتذارا للفنانة لوسي بسبب ما تعرضت له نتيجة هذا الضرب .

فكتب توفيق عبد الحميد في منشوره: “أنا فعلا ضربتها مرتين فى مسلسل “كناريا وشركاه” مرة قلم على وشها لإصرار عم إسماعيل عبد الحافظ إنه لن يقبل بغير قلم حقيقي وأنا كنت رافض وحذرتها وهى طلبت إن أضربها قلم حقيقي وحصل ورقدت بعدها 3 أيام” .

تابع: “أما البوكس اللى جه فى دماغها وفتحها وعملت خياطة جراحية فيه، فده كان خطأ غير مقصود وكان السبب حركة غلط منها أدت إلى هذه الواقعة وطبعا رقدت فيها أسبوع .. هى فنانة حقيقية وشديدة الحماس وحقيقي استمتعت بالعمل معها” .

واختتم: “ومعلش أنا بكرر اعتذارى تانى ليها ولابنها لأنه كرهني في هذا العمل لأني ضربت مامته مرتين وراحت المستشفى بسببي وأذيتها، بس أنا زرتها في المستشفى واعتذرت ليها وقعدت جنب راسها مش تحت رجلها” .

وكانت الفنانة لوسي قد أكدت خلال استضافتها في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة على أنها تُصر على تقديم أعمالها بشكل حقيقي، مما عرضها للضرب والإصابة أكثر من مرة في أعمالها الفنية .

وقالت عن ضرب الفنان توفيق عبد الحميد لها في مسلسل “كناريا وشركاه”: “ضربني في التصوير وعملت ساعتها 40 غرزة وجالي ارتجاج في المخ وقيء وغرقت في دمي” .

أضافت: “مزعلتش لإنه مش قاصد يعمل ده ولما روحت المستشفى لقيته قاعد تحت رجلي بيبكي ويعتذر .. ومكان التصوير كان بعيد فإننا نروح لمستشفى قريبة كانت حكاية صعبة” .

يذكر أن مسلسل “كناريا وشركاه” تم عرضه في عام 2003، وشارك في بطولته كلا من الفنانين: فاروق الفيشاوي، سمية الألفي، نبيل الحلفاوي، توفيق عبد الحميد، لوسي، محمد إمام، روجينا، نورهان وغيرهم .