شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون مى كساب على دورها فى جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن، الفنانة مى كساب على دورها في مسلسل جعفر العمدة وتألقها في تقديم شخصية ثريا خلال الأحداث وكتب أحمد زاهر: "تستأهلى أكتر من كده بكتير"، أما حمادة هلال قال: "الله يكرمك ويحفظك"، وقالت: "حنان مطاوع ألف مبروك ياروحى"، وقالت بدرية طلبة: "جميلة وزي العسل كالعادة ️ربنا يديم عليكى خيره يا جميلة"، وكتبت إيمان العاصى، قائلة: "حلوة وخطيرة"، وكتب شيكو: "برافو يا مى".





وشهدت الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة عتاب جعفر لطليقته مى كساب على ما فعتله في وتقبيلها يد عدوه كارم فتح الله، وهو ما تسبب في طلاقها.

وقال جعفر العمدة لمى كساب: "أنا قولت بوسك لإيده اترد بضربك ليه بالشبشب، والناس هتنسى إنك بوستي إيده وهتفضل فاكرة إنك ضربتيه.. شبشب ثريا هيفضل تريند السيدة زينب لمدة أسبوع".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.