شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت بدون خاتم زفاف.. هل هناك خلاف بين بريتنى سبيرز وزوجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية بريتني سبيرز وزوجها سام أصغري يتقدمان إلى مرحلة جديدة في زواجهما على الرغم من ظهورهما مؤخرًا بدون خواتم زفافهما، حيث أخبر أحد المطلعين المقربين من الزوجين صحيفة "ديلي ميل" أن كل شيء على ما يرام بين الزوجين - بريتني، 41 عامًا، وسام ، 28 عامًا - على الرغم من رصدهما بدون خواتم الزواج التى ارتدياها فى يونيو 2022.



بريتني وسام

وقال المصدر حسب التقرير "كل شيء على ما يرام..سام يعمل في مشروع وهي في إجازة"، والعطلة المذكورة هي رحلة إلى هاواي مع صديقتها ومديرها كيد هدسون، ونشطت سبيرز على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وتزوجت بريتني وسام، العام الماضي، بعد خمس سنوات من المواعدة وأقل من عام بعد الخطوبة، وبعد أيام قليلة من مغادرة لوس أنجلوس، تخلى سام أيضًا عن خاتم زفافه أثناء رحلة بالقرب من منزلهم في Thousand Oaks يوم الخميس، 30 مارس، ثم قام سام بنشر صورة على الانستجرام تظهر خاتم زفافه ذو اللون الفضي لإخماد الشائعات.

وكان زواج الثنائي تحت المجهر في الآونة الأخيرة ، وفي وقت سابق من هذا الشهر أثارت بريتني الدهشة بنشرها ذكريات قبل زواجها الثالث.