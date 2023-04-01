شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. كيف تتصرف مهرة بعد القبض على جابر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار، العديد من الأحداث منها وفاة صديقة والدة جابر (سهير المرشدي) في مشهد صادم ومؤثر لأولادها، إذ أنها توفيت في أرضهم بعد الاطمئنان عليها، فضلاً عن مطاردة الشرطة لجابر (أحمد العوضي)، بعد توزيعه للأدوية المغشوشة، وهربه منهم بعد معرفته بوفاة والدته، كما يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 10.



ضرب نار الحلةق 10

توقعات مسلسل ضرب نار الحلقة 10

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 10 تصاعد الأحداث بعد قرار القبض على جابر، ومعرفة كيفية تصرف مهرة (ياسمين عبد العزيز) بعد تهمة إتجاره في الأدوية المغشوشة والمزورة، هل سوف تقف بجوار زوجها؟، أو أنها تتركه بسبب تلك القضية؟، وهل لزيدان (ماجد المصري) دور في تلك الأزمة؟ أو استغلالها لصالحه؟



ضرب نار 10

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.