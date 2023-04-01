شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 عامًا.. مارتن سكورسيزى يعود إلى مهرجان كان السينمائى بـ Killers of the flowers moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان كان السينمائي الدولي عن عرض فيلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزي الجديد Killers of the flowers moon في المسابقة الرسمية للدورة الـ 76 التي ستقام في الفترة ما بين 16 إلى 27 مايو المقبل في عرضه العالمي الأول.

فيلم Killers of the flowers moon من إنتاج منصة أبل بتكلفة وصلت إلى 200 مليون دولار، العمل الجديد يعيد سكورسيزي من جديد إلى المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائى بعد 40 عاماً منذ آخر مشاركة له، حيث كان After Hours الذى شارك في عام 1986، هو الأخير.

يقوم ببطولة فيلم Killers of the flowers moon، كل من ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، ليلي جلادستون، جيسي بليمونز، كارا جايد مايرز، جانا كولينز وجيليان ديون، وهو مقتبس من كتاب ديفيد جران، والذي يحمل نفس الاسم، وكتب السيناريو إريك روث ومارتن سكورسيزي.

وتدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي ويحكي عن سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تعرف باسم "عهد الإرهاب".

على أن يتم عرض فيلم "Indiana Jones and The Dial of Destiny" لأول مرة في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2023، المهرجان الذى سيقام في الفترة بين 16 إلى 27 مايو المقبل، العمل من إنتاج شركتى Disney و Lucasfilm.

وكان قد تم عرض الفيلم الأخير من إنديانا جونز ، "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" الذى طرح في عام 2008 ، لأول مرة أيضا في مهرجان كان السينمائى، وحاز على تصفيق حار لمدة 4 دقائق.سيدور فيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny في خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بحوالي 40 عامًا، طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

وسيشارك فى بطولة " Indiana Jones 5" أنطونيو بانديراس، وفيبي والر بريدج، ومادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وشاونيت رينيه ويلسون.