شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تحتفل بذكرى العاشر من رمضان وتكرم فنانين ومبدعين.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المخرج خالد جلال الأربعاء المقبل 5 أبريل بذكري العاشر من رمضان ضمن برنامج "هل هلالك" فى الثامنة والنصف مساء، والبرنامج يقدم تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ويطلقه قطاع شئون الإنتاج الثقافي وسيكرم عددا من الفنانين والمبدعين.

ويشارك في برنامج " هل هلالك " كل من : البيت الفنى للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، يوميا فى الثامنة والنصف مساء، واهتماما من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج هل هلالك ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل .

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من فقرات فرقه الفنية، حيث تقدم فرقة "رضا" فقراتها أيام 9و11و12 رمضان، و"الفرقة القومية للفنون الشعبية" أيام 15و17و18 رمضان، و"السيرك القومى" أيام 9و11و12و15و17، وتقدم فرقة " أنغام الشباب" وتشعبة "الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية" فقراتهما يوم 20 رمضان .

كما يعيش جمهور "هل هلالك" مع أغانى زمن الفن الجميل، يقدمها كوكبة من الفنانين المتميزين فى عالم الغناء، حيث تحيى الفنانة "فاطمة محمد على" حفل يوم 13 رمضان، الفنانة "رباب ناجى" حفل يوم 16 رمضان، الفنانة "فاطمة عادل" يوم 19 رمضان، الفنانة "أميرة رضا" يوم 21 رمضان .

كما يتضمن برنامج "هل هلالك" فى نسخته السابعة، أمسية شعرية ضمن أمسيات "بهجة الروح" الشهرية، من إعداد وتقديم الشاعر "محمد بهجت" يوم 14رمضان، واهتماما بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، تختتم فرقة "مؤسسة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة" حفل يوم 18رمضان بباقة متنوعة من الفقرات الفنية .

ويختتم برنامج هل هلالك، بحفل للفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتشدو فيه الفنانة "حنان الخولى" بأشهر الأغانى لكبار المطربين.