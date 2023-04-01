شكرا لقرائتكم خبر عن "حُمّى البحر المتوسط" يفتتح مهرجان مالمو الثالث عشر للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار الفيلم الفلسطيني "حُمّى البحر المتوسط" للمخرجة مها حاج ليكون فيلم افتتاح الدورة الثالثة عشر من المهرجان، والتي تقام في الفترة بين 28 أبريل و4 مايو 2023 في مدينة مالمو السويدية

الفيلم من تأليف وإخراج مها حاج، من إنتاج فلسطيني ألماني فرنسي قبرصي مشترك، وبطولة كل من عامر هليهل وأشرف فرح وعنات حديد وسمير إلياس. وفيه، يلعب هليل شخصية وليد، رجل في الأربعين من عمره يعيش في مدينة حيفا مع زوجته وأبناءه، يحلم بأن يصير كاتبًا ويعاني من اكتئاب مزمن. يبدأ صداقه مع جاره النصّاب من أجل تحقيق خطة في ذهنه، دون أن يتخيل ما ستقوده إليه الصداقة الجديدة من مواقف غير متوقعة

وكان العرض العالمي الأولى لفلم "حُمّى البحر المتوسط" قد أقيم ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي الصيف الماضي، ضمن مسابقة نظرة ما، حيث حصل الفيلم على جائزة أحسن سيناريو، قبل أن يبدأ رحلة شارك فيها بمهرجانات عديدة من بينها شيكاغو وسراييفو وطوكيو وهونج كونج.



