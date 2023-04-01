منة فضالي: “نجمة كبيرة جدا بتحاربني .. كبرت وخرّفت”

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 12:50 مساءً - كشفت الفنانة منة فضالي عن محاربتها من جانب نجمة كبيرة في الوسط الفني، دون أن تذكر اسمها، مشيرة إلى أنها تعرضت للإساءة كثيرا من قبل هذه النجمة دون أن تعرف السبب من وراء ذلك .

تحدثت منة فضالي خلال استضافتها في برنامج “VIP” مع الإعلامية أميرة بدر عن هذه النجمة قائلة: “نجمة كبيرة جدا وكبيرة سنا كمان، ومعنديش فكرة ليه بتعمل كده واشتغلنا مع بعض كتير بس من زمان وهي بتعمل معايا كده” .

تابعت: “مؤخرا كان عندنا مسلسل لدولة عربية وأنا بطلة المسلسل والمنتج نفسه اتضايق، بيكلمني عليها فأنا بصراحة مغلطش وقولتله دي جميلة أوي وفنانة تجنن وهتضيف للمسلسل، قالي أنا اتضايقت أوي من ردك، ده هي قالت عليكي كلام مش لطيف” .

أضافت: “كلمها في التليفون وسمعني المكالمة، لقيتها بتقول كلام مش حلو ابدا واتضايقت أوي .. مكنتش اتخيل إنها بالوحاشة دي، وحشة أوي، سودة من جوا جدا .. مقدرش ألوم عليها ممكن تكون كبرت وخرّفت، مريضة” .

وعن ردة فعلها تجاه تلك الإساءات المتكررة، قالت منة فضالي: “هي كان جايلها إعلان قولتلهم لأ وجبتلهم نجمة تانية وأنا اللي ممشياها، هي الدنيا كده .. وكانت هتبقى معايا في حاجة ومشيتها .. أنا اتقرصت منها كتير وجه وقت أخد حقي وأنا مبسيبش حقي” .