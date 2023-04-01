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مسلسل "الكتيبة 101" يخلد 26 بطلا ضحوا بأرواحهم (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - حرص مسلسل الكتيبة 101 على تخليد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم جراء العمل الإرهابى الذى استهدف القطاع 101 وأودى بحياة 26 شهيدا.

وحرص العمل على إبراز صورهم جميعاً، وتحت كل صورة اسم الشهيد ورتبته.

كما حرصت الحلقة أيضاً على إبراز الدور البطولى للشهيد الشحات الذى ضحى بنفسه وركض خلف إرهابى مضحياً بحياته من أجل تفادى انفجار آخر كان يخطط له الإرهابى فى قلب الكتيبة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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