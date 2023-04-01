شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الدولى للمونودراما بقرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج مازن الغرباوى فى عضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان الدولى للمونودراما بقرطاج، وتتكون اللجنة أيضا من كل من : الشاعر الدكتور سامى الجمعان رئيسًا من المملكة العربية السعودية والمخرج والفنانة لورا بلانك عضوًا من فرنسا والفنان فراس المصرى عضوًا من الأردن ود/صفاء غرسلي عضوًا من تونس.

وتقام الدورة المقبلة من المهرجان الدولى للمونودراما بقرطاج فى الفترة من 30 أبريل حتى 7 مايو 2023، وتحمل اسم الفنان التونسى الكبير الراحل المنصف شرف الدين.

ويضم المهرجان عدة مسابقات منها مسابقة النقاد الدولية والتى سيشارك فيها العروض التالية : " ديك "من الاردن "حنان" من لبنان "عواء الثلج" من العراق "صورة ماريا" من مصر "الصعود الى الهاوية" من فلسطين " الجولة الأخيرة" من تونس "شرخ في جدار الزمن" من البحرين "الطفاية" من المغرب "صدفة" من السعودية "هيلين او المتعة " من ايطاليا " الليلة التي سبقت الغابة مباشرة" من البينين "سلفي" من المغرب و"صابرة" من تونس و"مانيكان" من استراليا و"واثق " من الجزائر و"البقع " من مصر و" نورا من فلسطين " و"رعود الخطايا " من تونس و" ماريونيت " من موريتانيا.

أما المسابقة الدولية الرسمية فيشارك فيها العروض التالية : "هذا العالم الصغير" (من الولايات المتحدة الامريكية )السلطة الرابعة (من تونس) فاتي اريان( من المغرب) اليوم الأخير ربما (من الامارات العربية المتحدة) صح لارتيست (من الجزائر) وهيلين كلير (من بنغلاداش) في صمت (من ليبيا) حال الدنيا( من مصر) هي وهن (من لبنان) وجع مزمن( من العراق) ا د ي (من جمهورية مالدوفيا ).