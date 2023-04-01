شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض سوق الكانتو الحلقة 10 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 10 مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم السبت، وهو أحد مسلسلات الشركة المتحدة، التى تنافس بقوة فى دراما رمضان 2023، ويعرض يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.