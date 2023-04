شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل رودريجيز: رفضت العودة إلى Avatar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة ميشيل رودريجيز عن رفضها العودة إلى نسخة فيلم Avatar الصادرة مؤخرا بعنوان Avatar: The Way of Water، لأن شخصيتها ماتت بالفعل فى أحداث الجزء الأول الصادر عام 2009.

وقالت ميشيل رودريجيز "أخبرت مخرج العمل جيمس كاميرون بأننى لن أعود للفيلم مجددا، وأن طرح الأمر يعد مبالغة في إحياء شخصية توفيت بالفعل".

وأضافت النجمة العالمية في تصريحات نقلتها صحف أجنبية إنها قالت لمخرج العمل: لماذا أفعل ذلك مجددا؟ لقد عدت في فيلم Resident Evil، ولم يكن من المفترض أن أفعل ذلك"، وعدت فى Letty ولم يكن من المفترض أن أفعل، وعدت مع Machete لم يكن من المفترض أن أفعل ذلك، لا يمكنى تكرار الأمر للمرة الرابعة، سيكون ذلك مبالغة!".

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.