شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم العرض المسرحى "آى ..ميديا" فى مسرح الفن الرابع بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت 1 أبريل العرض المسرحى "آى .. ميديا " للمخرج الكويتى سليمان البسام فى تونس فى إطار تظاهرة "تونس مسارح العالم"، التى ينظمها المسرح الوطنى التونسى احتفالا باليوم العالمى للمسرح.

مسرحية "آي ميديا" ستعرض بقاعة الفن الرابع بالعاصمة تونس، وذلك بعد مشاركتها من قبل في مهرجاني أيام قرطاج المسرحية ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وحصدها للعديد من الجوائز منها تانيت أحسن عمل و إخراج ، كما حصدت بطلتها حلا عمران علي جائزة التمثيل.

مسرحية "آي ميديا" مأخوذة من الأسطورة اليونانية، واعتمد مخرجها على البنى المتدهورة للحقيقة في عالم رقمي لإعادة تخيل ميديا عصر الاستبداد القائم على التكنولوجيا ، ويقدّم النص ميديا كمهاجرة عربية مثقفة واضحة في مقاربتها لـ " وحشية " ما بعد الاستعمار، وعلى خلاف عميق مع العالم المعاصر من حلها ، مدفوعة لإعادة تمثيل عنف الحداثة في إطار عائلتها الخاصة.

أسطورة ميديا هي مسرحية تراجيدية يونانية كتبها يوربيديس استنادًا إلى أسطورة ياسون وميديا، يحمل اسم ميديا معنى (الماهرة)، وذلك لأنها كانت ماهرة في السحر، و تم إنتاجها لأول مرة في عام 431 قبل الميلاد، وقد ناقشها الكثير من الذين يدرسون في هذا المجال لما أثارته من ضجة بسبب شخصية ميديا الأجنبية القوية كما صورها يوريبيديس، وتفسيرها من قِبل العالم والكتّاب المسرحيين عبر القرون بأساليب متنوعة، حيث قدّمت قِراءات سياسية وتحليلية نفسية ونسوية، من بين العديد من القراءات الأصلية الأخرى لميديا وياسون والمواضيع الأساسية للمسرحية.