“هل تقبل نيللي كريم تأدية مشاهد حميمة؟”.. اجابتها صدمت مقدمة “حبل سري”

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 03:51 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، العديد من الأسرار بشأن حياتها الفنية والشخصية مع العديد من التصريحات المثيرة للجدل.

وكشفت نيللي كريم، خلال لقاء ببرنامج “حبر سري”، عن رأيها في “المشاهد الحميمية” و”قبلة هاني سلامة”، أوضحت نيللي كريم أنها من الممكن أن تشارك في مشهد حميمي، معتبرة أن المشاهد الرومانسية والتي بها إحساس كان يتم عرضها وكان يعجب بها الجمهور، لكن لم يتم تصوير مثل هذه المشاهد منذ فترة طويلة.

وقالت نيللي كريم “احنا الافلام القديمة كمان كان بيحصل فيها مشاهد رومانسية كثير ومشاهد فيها احساس وكانت بتتعرض ولحد النهاردة بنتفرج عليها ومعمولة بشكل وانت قاعد تتفرج عادي”.

وأكدت نيللي كريم انه لا يوجد فرق بين تلك المرحلة والمرحلة الحالية قائلة “ده نتيجة انه احنا من كثر ما بطلنا نعمل الحاجات دي فمن زمان اوي ما حصل فيلم فيه بوسة” وهو ما ردت عليه مذيعة البرنامج بالقول “حتتهاجمي يا نيللي حيهاجموكي”.

وأكدت أنه من الممكن أن تكون هناك مشاهد بها حميمية وإغراء بدون أن يكون بها إفراط.

وعلقت نيللي كريم على قبلتها مع الفنان هاني سلامة في فيلم “إنت عمري” بالقول: “البوسة مع هاني سلامة مش غلطة والفيلم نجح بشكل كبير جدا”، مشيرة إلى أنها قدمت عملا فنيا عن التحرش لم يكن به أي مشاهد للمس أو خدش للحياء.