رامز جلال يسخر من حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب.. ما قاله عنهما “غير لائق”؟!

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 03:51 صباحاً - وقع الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، يوم الثلاثاء الماضي ضحايا مقلب الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز نيفر إند” المذاع على قناة “mbc مصر“، الذي يعرض في شهر رمضان 2023.

وسخر رامز جلال، من إجابات أحدث غروسين بالوسط الفني محمد فراج وبسنت شوقي على أسئلة برنامج “ رامز نيفر إند”.

وحينما استقبلتهم الإعلامية كارلا حداد، في مقدمتها قالت: «أهلا وسهلًا بأشهر كابل في الوسط الفني»، ليسخر رامز جلال من حديث كارلا حداد، ويقول :«أما حسام حبيب وشيرين يتقال عليهم إيه دول مش بيسيبوا القسم».

برنامج «رامز نيفر إند»

يُذكر ان برنامج “رامز نيفر إند” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

رامز جلال يستعين بالإعلامية “كارلا حداد” للإيقاع بالضيوف

وحمل برنامج رامز جلال هذا العام بنسخته الجديدة عنوان “رامز نيفر إند”، إلا ان المفاجأة كانت بتولّي مقدّمة البرامج اللبنانية كارلا حداد مهام ايقاع الضيف بالفخ.

فظهرت كارلا وهي تستدرج الضيوف في كل مقلب من كلا المقلبين وبعد عرض الحلقة، نشرت كارلا أكثر من صورة من كواليس التصوير مع رامز جلال وضحاياه من النجوم والنجمات، معبّرة عن سعادتها بأن تطّل طيلة الشهر الفضيل بالبرنامج عبر شاشة كل العرب.

وكارلا المعروفة بخفّة ظلّها وجمالها وتألقها وقربها من هذا النوع من البرامج، استطاعت أن تخطف الانظار في القسم الاول من البرنامج وكانت متمكنة طوال الحلقة.

برنامج «رامز نيفر إند»

الجدير بالذكر ان برنامج رامز جلال هذا العام يضم مقلبين وهي المرة الاولى التي يلجأ فيها الى مقلبين طوال فترة عرض البرنامج خلال السنوات الماضية. وقد احتلت الحلقة الأولى من البرنامج المرتبة الاولى في مصر، حاصدة سيلاً من التعليقات خاصة ان النجم محمد رمضان يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

إنتهى الفنان رامز جلال من تسجيل كافة حلقات برنامجه الجديد ” رامز نيفر إند “، يستضيف رامز جلال العديد من النجوم ومنهم أحمد حاتم ، شيماء سيف ، أمير عيد ، محمد فراج ، بسنت شوقي ، هنادي مهني ، ميلا الزهراني ، أمينة شلباية ، وأحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، ورضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، ومحمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي.

أجور ضيوف رامز جلال

لم يتم الإعلان بعد عن أجور الضيوف، ومن المتوقع تسريبها في الأيام القليلة القادمة من شهر رمضان الجاري أو الإعلان عليها بشكل رسمي من طرف أحد المسؤولين على البرنامج، وعادة قناة إم بي سي مصر تقوم بدفع الألاف من الجنيهات لضيوفها من أجل الموافقة على عرض المقلب بشاشتها بشكل حصري، وتختلف الأجور من شخص لأخر حسب شهرته.

قنوات ومواعيد عرض برنامج رامز جلال «رامز نيفر اند»

ويُعرض برنامج رامز جلال الجديد في شهر رمضان 2023 «رامز نيفر إند»، بعد الإفطار مباشرة، وتحديدا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

الخليج 365

الخليج 365