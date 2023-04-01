هذه الطفلة أصبحت واحدة من أشهر نجمات الغناء للشباب.. تزوجت مرتين من داخل الوسط الفنّي.. والمفاجأة بعلاقتها بـ تامر حسني!

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 02:43 صباحاً - أعادت إحدى الصفحات الفنّية على موقع التواصل “فيسبوك” نشر صورة نادرة من طفولة مطربة مصرية شهيرة، قيل أنها أصبحت واحدة من أشهر نجمات الغناء للشباب في الوقت الحالي.

أنها المطربة “ساندي” التي نشرت صورة من طفولتها، وظهرت في الصورة طفله صغيرة تبكي، وكتبت جملة لجمهورها لتدعوهم للابتعاد عن الحزن والضحك فقط.

ساندي علقت على الصورة وقالت: «في الوقت ده كنت بعيط و دموعي كانت علي خدي يا تري كنت شايفه ايه ؟؟ حاجات كتير مؤلمه في حياتنا بس زي ما حاجات كتير بتزعلنا حاجات كتير بتفرحنا و بنفضل شايفين الوحش بس».

صورة نادرة من طفولة المطربة المصرية ساندي

الفنانة المصرية أضافت: «فى نفس الوقت مش دائمًا الفشل مؤلم ممكن تكون إنسان ناجح والناس بتتخانق عليك بس أنت مش شايف غير وجعك من غدر الناس باختصار شديد هي “أيام وبنعيشه”ا وبتعدي وهنموت وهنتنسي وهنبقي ضيعنا فرصه كبيرة نعيش بنضحك عشان ناس ما تستاهلش”اضحك وأتأكد انك أحسن من غيرك».

من هي ساندي؟

ساندي هي مطربة وممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني من خلال طرح أول ألبوم “كل ما أقرب” والذي تضمن الأغنية الشهيرة “كل ما أقرب” والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، الأمر الذي زاد من شهرة الأغنية التي تمتعت بلحن مميز من ألحان الفنان المصري محمد رحيم، ومن كلمات هاني الصغير.

بدايات المطربة ساندي

وفي عام 2009 اعتبرت ساندي أن هذه هي بدايتها الحقيقية وذلك بعد قيامها بتسجيل وطرح ثاني ألبوماتها “سولو هيتس 1” وتضمن الألبوم أغنيتها الشهيرة “شوفته ومكلمنيش” تلك الأغنية التي انتشرت بشكل كبير سواء في مصر أو في الوطن العربي، بل تعتبر هي السبب الحقيقي وراء زيادة شهرتها ومعرفتها بالجماهير، وبعد ذلك اهتمت ساندي بتصوير عدد من الأغنيات الخاصة بـ ألبوماتها وتم عرضهم على قناة “ميلودي” التي كانت تتمتع باهتمام كبيرة خاصة من فئة الشباب، حتى أصبحت ساندي واحدة من أشهر نجمات الغناء الشباب.

تجربة تمثيلية وحيدة في السينما

بعد نجاحها في الغناء، اتجهت المطربة ساندي إلى السينما من خلال الفيلم الكوميدي “خطة جيمي” من إنتاج طليقها حسام بدران، الفيلم من بطولتها ومعها إسلام جمال وهنا الزاهد والطفلة جنى، ويحكي الفيلم عن قصة فتاة تعاني من وزنها الزائد والتي تقع في حب صديقها الوسيم، إلا أن الآخر لم يعجب بها، وتلجأ هي وأختها إلى حل لتجعله يحبها، وعلى الرغم من عدم نجاح الفيلم وعدم تمكنه من تحقيق الإيرادات، إلا أن ساندي اعتبرت هذه التجربة فرصة جيدة لاكتساب المزيد من الخبرة في التمثيل، الذي وجدت به متعة خاصة مختلفة تمامًا عن الغناء.

خلاف ساندي وهنا الزاهد

وبعد الفيلم ظهرت ساندي في أحد البرامج التلفزيونية وصرّحت أنها أول من اكتشفت موهبة هنا الزاهد وأنها أول من اقترح عليها الالتحاق بالتمثيل، وعلى الرغم من ذلك لم تقم هنا بتهنئتها على ألبومها الجديد، مما أغضب الأخيرة وقامت بكتابة منشور على حسابها الخاص على موقع تويتر قالت فيه أن أول من اكتشفها هو الفنان الكبير محمد صبحي من خلال مسلسل ونيس وأحفاده، فقامت ساندي بكتابة اعتذار رسمي على الحساب الخاص بها، وصرّحت بأنها شخصية عفوية تعتمد على صراحتها وأنها لا تقصد إهانتها.

زيجات المطربة ساندي

تزوجت ساندي للمرة الأولى من الملحن ورجل الأعمال المصري حسام بدران، والذي نشأت بينها وبينه قصة حب لم تستغرق سوى 10 أيام، ليعلن الثاني زواجهما، واستمرت هذه الزيجة لمدة 7 سنوات ولكنها انتهت بالطلاق، وبعد فترة قصيرة أعلنت ساندي عن زواجها للمرة الثانية من المخرج المصري حازم كتانة بعد قصة حب بينهما، أنجبت ساندي من حازم ابنها الوحيد “ريان”، وبعد عامين فقط من الزواج أعلنت انفصالها عن زوجها وذلك من خلال مقابلتها التلفزيونية.

ساندي بطلة فيلم تامر حسني الجديد

من ناحية أخرى، قال الفنان تامر حسني، إنه يستعد لتصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة “تاج”، كاشفا عن التعاقد مع المطربة ساندي للمشاركة في فيلمه الجديد.

وتابع حسني، ببرنامج “ذا انسايدر بالعربي“: “الفنانة ساندي هتشارك معانا في فيلم تاج، وهتظهر بشكل مختلف، ودور جديد عليها، وهتغني وتمثل في الفيلم، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سارة وفيق”.

ساندي تكشف عن كواليس مشاركتها في فيلم تاج

من جانبها، كشفت الفنانة ساندي عن كواليس مشاركتها في فيلم تاج بطولة نجم الجيل، الفنان تامر حسني.

ساندي ببرنامج insider

وقالت ساندي خلال لقائها في برنامج insider: قابلت تامر حسني في فرح الفنان أحمد عصام، وبعدها اتقابلنا في الاستديو، وقالي إحنا بنصور فيلم تاج، قولتله أنت كلمتني عنه من سنة ونص، وكان نفسي يتعمل قبل فيلم بحبك.

وتابعت: تامر حسني قالي إنتي معانا في الفيلم، وكلم مخرجة العمل سارة وفيق، وقالها إيه رأيك في ساندي، وسارة اتبسطت جدًا وقالت يارت تكون معانا.

شخصية ساندي في فيلم تاج

وأضافت ساندي: بقدم دور جديد عليا ومش متوقع، ودور الجمهور ماشفنيش فيه قبل كدا، حتى في الأغاني.



قالت المطربة ساندي، إنها بدأت الاهتمام بالقراءة في علم الطاقة، بسبب نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأوضحت «ساندي» خلال حوارها ببرنامج «لايت شو» والذي يعرض عبر قناة «الحياة»، اليوم الجمعة، أنها قابلت محمد صلاح عن طريق الصدفة في 2019، وسألته عن قراءاته في علم الطاقة، ورشح لها كتاب «القواعد الذهبية» لـ نابليون هيل.

وأضافت أنها بعد قراءتها في عالم الطاقة، بدأت أيضًا القراءة في علم النفس، مشيرة إلى أنها استغلت فترة كورونا في القراءة بشكل كبير.

وأشارت إلى أن أخذت كورسات مع الدكتور أحمد عمارة، لافتة إلى أنها القراءة في علمي الطاقة والنفس فكت لها الكثير من الألغاز في الحياة.

الخليج 365

الخليج 365