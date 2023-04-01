شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 9.. آدم الشرقاوى يعتبر نفسه مصريا ويسرا تشترى ورد لطنط سوسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث ذهب سامح - آدم الشرقاوى إلى أصدقائه الذى لعب معهم الكرة، وتبادلوا أرقامهم، حيث اعتبر سامح نفسه مصريا.

كما ذهبت سماح إلى سيارة بويكا حتى تسلم عليه وتشكره عما فعله معها، كما اتصلت سميحة بسامح وسماح حتى يعودا إلى المنزل للخروج والبحث عن طنط سوسو، كما اقترحت سميحة على فوقية وأكرم أن تأخذ تورتة وورد للذهاب إلى طنط سوسو.

وبالفعل اشترت يسرا التورتة والورد واصطحبت سامح وسماح وفوقية وأكرم للذهاب الى طنط سوسو، كما أن سماح حاولت الاتصال ببويكا ولكنه صرخ فيها وقال لها لا تتصل به مرة أخرى، وحزنت للغاية سماح من ذلك واشتكت لوالدتها، التى أكدت لها أنها لن تسكت عما حدث.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.