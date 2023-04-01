شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 9.. الشرطة تقبض على جابر بمخدرات وخمور بمساعدة طه القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 مسلسل سوق الكانتو إلقاء الشرطة القبض على جابر فى منزله متلبسا بحيازة مخدرات وخمور، وذلك بمساعدة طه القماش. وتوعد جابر، طه القماش بأنه سينتقم منه بعد الإيقاع به في قبضة الشرطة.

أما راوية قررت تأجيل سفرها إلى باريس وأيضا تخطط للاحتفال بسداد ديونها بعدما باعت المحل، وتذهب مي عز الدين للبحث عن أمير كرارة ظنا منها أنه في مازال في السجن لكنها تعرف أنه خرج.

ويظهر عبد الغني يلعب القمار مع أصدقائه في الصالة التي تغني فيها فلة ويعجب بها، وفي مشهد تالٍ يظهر المعلم جابر مع المعلم شحاتة يتفقان على أن يكتبا المحل المشترك بينهما باسم ابن الأول عزيز وابن الثاني عبد الغني.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.