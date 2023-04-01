شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 9.. يسرا توبخ مايان السيد بسبب نومها فى منزل عنبة والان مع تفاصيل الخبر
ومع تتابع الاحداث سألت فوقية زوجها أكرم هل تعرض لظروف وضغوط، ولكنه أكد لها أن عمله بخير وكل شىء تحت السيطرة، كما اشترى أكرم التليفونات المحمولة والخطوط وذهب لها بصحبة زوجته.
يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.
يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،
ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.