شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 9.. يسرا توبخ مايان السيد بسبب نومها فى منزل عنبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث بدأت الحلقة بتوقيع أكرم - محمد ثروت على استقالته بسبب تغيبه عن العمل وأمور أخرى، كما وبخت الدكتورة سميحة ابنتها سماح بسبب عدم ذهابها إلى فندق، وشرحت لها سماح أنها تعرضت لظروف من شباب وعاكسوها، ولكن بويكا - عنبة دافع عنها وأنقذها وأجلسها عنده مع عائلته، واعتذرت لها أنها لم تخبرها بسبب خوفها منها.

ومع تتابع الاحداث سألت فوقية زوجها أكرم هل تعرض لظروف وضغوط، ولكنه أكد لها أن عمله بخير وكل شىء تحت السيطرة، كما اشترى أكرم التليفونات المحمولة والخطوط وذهب لها بصحبة زوجته.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.