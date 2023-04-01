شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9.. جيسى الحكيم تستنجد بروبى بشأن تهديدات على هاتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي عدة أحداث، حيث استنجدت بدور "جيسي الحكيم" التي مات أخوها غرقا في الهجرة غير الشرعية بحضرة العمدة صفية "روبي"، بعدما كان يصلها تهديدات على تليفونها بالفضيحة، حيث اخترق أحد الأشخاص هاتفها وسرق الصور من عليه وبدأ يهددها، فأخذت صفية الهاتف وذهبت به لصلاح دهيشة "حسام درغام" باعتباره أكثر شخص يفهم فى الهاكر بالبلد، ووعدها أنه سيعرف من الذي يرسل تلك التهديدات.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.