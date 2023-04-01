شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 9.. محمود فارس يخبر ياسر جلال بصلة قرابته بـ مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، الذى يعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، زيارة غيرة "بثينة" مي عمر على زوجها "عمرو" ياسر جلال، وحدثت معه وأعربت عن غضبها بسبب عدم جلوسها معها لوقت كبير.

واختتمت الحلقة بذهاب "شريف" محمود فارس إلى "عمرو" ياسر جلال بمقر شركته، وأخبره بأنه شقيق زوجته الثانية "بثينة" لتنتهى الحلقة فى اطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبل.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.