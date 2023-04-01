طليقي طردني ووالدتي ولّعت في الشقة.. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها السري من هذا الفنان الشهير!

كتب امير فتحي في السبت 1 أبريل 2023 12:50 صباحاً - حلّت الفنانة منة فضالي ضيفة مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج vip، وكشفت سبب انفصالها عن زوجها الأول الملحن المصري محمد ضياء، والتي تزوجته رغمَا عن رفض والدتها، بسبب أنه كان يكبرها بـ20 عامًا.

وقالت الفنانة منة فضالي عن هذا الموقف وزواجها سرًا: “ماما تعبت وضغطها علي وأغمى عليها وكانت هتتشل”.

وتابعت “والله معرفش أنا عملت كدا ليه ودي من الحاجات الغلط اللي عملتها وبندم عليها، ووالدتي رفضت بسبب أنه أكبر منى بأكتر من 20 سنة وكان متجوز وعنده ولاد”.

وعن سبب الطلاق روّت منة فضالي الموقف وقالت: “مد ايده عليا مرة، ووقعني من على السلم عشان الغيرة لأني اتصورت فوتوسين وقالي مينفعش تتصوري كدا ورماني من على السلم اتكسرت ورحت المستشفى وبعدها اتطلقت”.

الملحن المصري محمد ضياء طليق الفنانة منة فضالي

4 رجال تسببوا في عقدة للفنانة منة فضالي

وكانت منة فضالى أكدت فى أكثر من المناسبات إنها ارتبطت عاطفيًا أربع مرات لكن لم تستطع أن تكمل تلك العلاقات وقالت” مابيعشليش رجالة” وان السبب فشل تلك العلاقات الرجال وليس هي، وأنها تعرضت لأكثر من مرة للكذب والخيانة من الطرف الأخر، وذلك كان كفيل بتعقيد علاقاتها بالرجال.

أزمة في علاقة منة فضالى بوالدها

وذكرت منة فضالى ان علاقتها بوالدها شابها الكثير من الألم، حيث أن الاخير تركها وهي طفلة صغيرة وكان يعمل فى الخارج، وأنها قابلته أول مره خلال خطبتها، ولم تكن تتواصل معه من قبل إلا من خلال الرسائل والصور التى كان يرسلها.

منة فضالي تشارك في رمضان 2023 بمسلسلين

يُذكر أن منة فضالي تشارك في موسم رمضان 2023 الحالي مسلسل جعفر العمدة، ومسلسل سره الباتع.

مسلسل «سره الباتع»

ويشارك في بطولة مسلسل سره الباتع عدد من النجوم ومنهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل.

مسلسل «جعفر العمدة»

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويجسد محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من 4 سيدات، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، وخلال رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، يقنع «جعفر» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

آخر أعمال منة فضالي

يُذكر أن منة عرض لها على إحدى المنصات الرقمية مسلسل “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغني، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

وشاركت منة فضالي مؤخرًا مع الفنان أحمد زاهر في بطولة “فيلم فارس” الذي طرح في دور العرض السينمائي خلال الفترة الأخيرة.

منة فضالي جسدت خلال الفيلم سيدة تدعى “مها”، ويشارك في بطولة العمل: أحمد زاهر، حسين فهمي، أحمد صفوت، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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