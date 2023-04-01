بالمايوه العريان .. صاروخ سارة سلامة جننت الشباب من حمام السباحة والجمهور: جسمها احلى من سما المصري و صافيناز

فنون - كتب امير التهام - سارة سلامة ظهرت الفنانة سارة سلامة في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، داخل حمام السباحة.

وكانت تستمتع سارة سلامة بإجازتها الصيفية وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتغزل بها وتقول: “ملكة جمال الكون.. قمر”، وغيرها.

شاه وكانت قبلها شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور جديدة وهي تمارس التمارين الرياضية فى الجيم، وتستعرض لياقتها البدنية، ونالت إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.

آخر أعمال سارة سلامة يذكر أن الفنانة سارة سلامة انتهت منذ فترة، من تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "خلي بالك من اللي جاي"، وتشارك فى بطولة الفيلم بجانب عدد من النجوم مثل رانيا يوسف وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ومجدي كامل ونور فخرى، وآخرين والعمل من تأليف حمدي يوسف، وإخراجه وينتمي العمل لـ أفلام الإثارة والتشويق.