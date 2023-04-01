شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 9 ملخص الأحداث.. هل احترق كل ما دونه الشافعى من علم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة 9 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، وتبدأ بدخول زوجة الشافعى غرفته وتكسر عزلته، فتجده جالسًا منكبًا على العلم وجمعه وتدوينه، وتجده أكل بضع حبات من التمر فقط، فتتعجب وتستنكر، ويقول لها: "لقمة من العيش تكفينى إلى يوم تكفينى"، ثم يسألها عن ابنتيه فترد بأنهما فى حيرة، هل نبقى فى الفسطاط أم نغادرها بعد ما حدث على يد ابن الوالى ورجاله؟ فيسألها عن رأيها فترد بأنها تعلم جيدا أنه لن يترك هذا الطريق إلى أن يصل إلى ما يريد .

تطلب منه زوجته بأن يهون على نفسه، وتذكّره ببيت الشعر الذى يقول : وَلا تَجزَع لِحادِثَةِ اللَيالي.. فَما لِحَوادِثِ الدُنيا بَقاءُ

وهنا يكمل الشافعى الأبيات:

وَمَن نَزَلَت بِساحَتِهِ المَنايا

فَلا أَرضٌ تَقيهِ وَلا سَماءُ

وَأَرضُ اللَهِ واسِعَةٌ وَلَكِن

إِذا نَزَلَ القَضا ضاقَ الفَضاءُ

تضمنت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، تخفّى السرّى "حمزة العيلى" لزيارة المطلب ابن عبد الله (وليد فواز) فى سجون ابن الوالى، ويخبره أن الفسطاط تغلى فى الخارج بسبب ما فعله ابن الوالى إذ كان ينتظر أن يحفر قبره بيده لكنه تبين أنه أغبى مما توقع، فقد تسبب فى كوارث أسرع مما كان يتخيل، فضيق الحال يفتك بالناس فى كل مكان، والجنود يشعرون بالغضب بعد خفض رواتبهم وعطاياهم وذبح رجل الأحواف صباح العيد.

وهنا يتعجب المطلب مما فعله ابن الوالى، ويتوقع أن يقطع رأسه فى أقرب وقت ويفكر فى الهرب أو إنهاء حياته بيده، لكن السرّى يطالبه بالصبر، حتى ينتهى من حيلته للتخلص من ابن الوالى .

يتوجه السرّى إلى دكان "حُسن" أرودة جودة، ويطلب منها مجموعة من الأعشاب قادرة على إنهاء الحياة بناء عبى طلب المطلب، ويخبرها أن هناك رجلا يريد أن ينهى حياته بعد ضياع كرامته وعزّته وحريته، وأصبح الموت هو السبيل الوحيد لشفائه، فترفض "حُسن" وتخبره أن وظيفتها تخفيف آلام الناس وليس إنهاء حياتهم، وقبل أن يغادر يسألها أن تحتفظ بطلبه سرا بينهما.

تضمنت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى ، قيام الشافعى ليتوضأ ويخرج لصلاة الفجر، فيجد زوجته تجلس أمام غرفته عله يطلب طعاما أو شرابا، فيطلب منها ان تستريح، يتوضأ ويقوم للصلاة وفى طريقه يجد شيخ التجار غارقا فى دمه بعد أن هاجمه اللصوص ، فيصطحبه معه إلى داره لعلاجه ومداواته حتى استعاد صحته .

تعم الفوضى أنحاء الفسطاط وتشتعل النيران ويتشاجر الرجال، يسأل ابن الوالى، "الجروى" قائد الشرطة عما يحدث فى الخارج، فيخبره أنه خلاف بين رجل وصاحب محل على ثمن سلعة فتطور الأمر بإشعال النيران فى المحل، ويأمره ابن الوالى بأن يكون هذا الحريق الأخير خاصة أنه لم يكن الحريق الأول فى الفسطاط.

تضمنت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، انتشار الفوضى أنحاء الفسطاط وتشتعل النيران، بعدها يسأل ابن الوالى مستشاره عن الشافعى، فيجيبه بأنه معتكف فى بيته ولا يخرج إلى وقت الصلاة، ثم يأمره بأن يذهب إلى بيته ويقول له: حين تسود الفوضى ويعلو صوت الغوغاء فعليه أن يختار؛ إما أن يكون مع أولى الأمر كما أمر الله ورسوله، وإما أن يكون ضدهم، وعليه أن يتحمل نتيجة اختياره.

تضمنت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى ، بمجىء شاب من الحجاز يسأل عن دار الإمام الشافعى، فيتعرف عليه البويطى، فهو أبو عثمان ابن الإمام الشافعى، ويصطحبه حتى بيت الإمام ، وقبل أن يصلا تنتهى الحلقة بمشهد نيران تلتهم حجرة الإمام الشافعى وعلمه الذى دونه وجمعه خلال الفترة الماضية، خلال نومه، فتصرخ ابنتا الشافعى، لتنتهى الحلقة دون تفاصيل عن سبب الحريق.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.