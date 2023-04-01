شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 9.. بثينة تنجح فى التخلص من علاقة أمجد بمساعدة دينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، الذى يعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، استمرار خروج "دينا" بسنت شوقي مع "أمجد" مراد مكرم، وصداقتهما أصبحت أقوى من البداية وهو ما أخبرها به "أمجد"، وطلبت منه أن يستمر فى ذلك وألا يفكر فى "بثينة" مرة أخرى بحجة أن عدم الاهتمام بالشخص هو ما يعيده مرة أخرى.

وكشفت أحداث الحلقة عن اللعبة التى قامت بها "بثينة" مي عمر بالاتفاق مع "دينا" بسنت شوقي، من أجل إبعاد "أمجد" عنها بعد أن تشغل عقله باستمرار وحتى ينسى "بثينة"، وهو الأمر الذى يسير بشكل صحيح حتى الوقت الحالى.

وانتقل المشهد بعد ذلك لاصطحاب "دينا" لـ"أمجد" فى إحدى الأماكن ورقصا سوياً، وتحدثت معه عن تجربتها فى الزواج وأسباب انفصالها عنه، وأخبرته بأنها تحب الرجل القوى والناجح مثله.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.