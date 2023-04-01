شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9.. أحمد رزق يتفق مع إخوته ضد روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الكثير من الأحداث، حيث ذهب جلال "أحمد رزق" لإخوته "محمد محمود عبد العزيز" و"محمود حافظ" واجتمعوا سويا للحديث عن طلب صفية "روبي" للحسابات حتى تعرف حق إخوتها البنات، وظهرت مخاوف إخوته حول مطالبتها بورثها وورث إخوتها باعتبارها عمدة البلد، فرد جلال أنها عمدة على البلد كلها وليس عليهم هم، واتفق معهم عما يفعلوه لو تحدثت صفية بشأن الورث، وأن يتركوه هو يتصرف معها ويرد عليها.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.