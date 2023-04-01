شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9.. صلاح عبد الله يكتشف سرقة حجة بيت باسيلى من منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الكثير من الأحداث، حيث استفاق نهرو "صلاح عبد الله" بعد أن ضربه اللص على رأسه، وعندما عاد للمنزل عرف ما تم سرقته من منزله وهو حجة بيت باسيلى، كما أنه عرف أن من قام بالسرقة هو ضرغام "أحمد بدير"، فقد زاره ضرغام في منزله وكشف له نهرو ما عرفه ولكنه صدمه عندما قال له إن لديه أكثر من نسخة من حجة المنزل، بالإضافة لأصل الحجة.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.