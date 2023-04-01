شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 9.. ميمى جمال تعانى من انسداد فى شريان القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، الذى يعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بقراءة "عيشة" ميمى جمال للقرآن، حيث من المقرر أن تخضع لعملية قسطرة فى القلب، وحاول "عمرو" ياسر جلال زوج ابنتها "عاليا" داليا مصطفى أن يطمئنها بأنها عملية بسيطة وداعبها حتى تخرج من التوتر.

وبعد ذهابهم للمستشفى كشف الطبيب لـ"عمرو" و"عاليا" بأنه لم يستطع تركيب الدعامة لـ"عيشة"، لأنه وجد انسداد بالشريان الرئيسي، وأخبرهم بأنه يجب عمل عملية قلب مفتوح لأنها معرضة للموت المفاجئ فى أى لحظة، وأنه سيصرف لها بعض أدوية السيولة حتى يوم إجراء العملية.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.