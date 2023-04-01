شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 9 .. هروب جابر من الشرطة بعد معرفته بوفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار قيام عبيد (تامر مجدي) بالاتصال بجابر (أحمد العوضي) ليخبره بنبأ وفاة والدته صديقة (سهير المرشدي)، وفي تلك الأثناء تأتي الشرطة للقبض على جابر بتهمة التجارة في الأدوية المغشوشة، ويقوم جابر بالهرب منهم لحضور جنازة والدته في الصعيد، ويستمر في جريه من الشرطة فوق أسطح المباني والبيوت، حتى يتمكن في النهاية من الهرب منهم، وسط صدمة مهرة وعدم فهمها ما يجرى.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.