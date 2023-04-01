شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مصطفى كامل فى إفطار رمضان لنقابة المهن الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله، عددا من القرارات في إفطار رمضان لنقابة المهن الموسيقية بحضور نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة والموسيقار حلمى بكر ونقباء الفروع واللجان على مستوى الجمهورية.

وتم الإعلان عن زيادة المعاشات، وزيادة إيرادات النقابة والتى وصلت إلى 106 ملايين جنيه منذ تولى النقيب حتى تاريخه، وزيادة نسب العلاج والعمليات، وإيداع رأس مال النقابة في حساب جار بفائدة يومية وصلت إلى ١٣.٥٠٪؜، وتطوير مقر النقابة على أعلى مستوى يلائم نقابة المهن الموسيقية، وتغيير بروتوكولات مع شركات الاتصالات لتحصيل نسبة سنويا على الإعلانات التي تعلن في التليفزيون بتسديد مليون ومئتى ألف جنيه للنقابة سنويا لإحدى الشركات، وتسديد مليون وأربعمائة ألف جنيه تسدد سنويا للنقابة للشركة الأخرى.

كما تم الإعلان عن إنهاء أعمال المول التجاري الذي تملكه النقابة والذي تعود أرباحه للنقابة، وتم تقديم الشكر للنقيب الشرفي الفنان حلمي بكر، ولأعضاء مجلس إدارة النقابة على ما حققوه من إنجازات.