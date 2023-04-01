شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 9.. محمود فارس يراقب ياسر جلال بعد اكتشاف زواجه من مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، الذ يعرض على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بعدما اكتشف "شريف" محمود فارس أن شقيقته "بثينة" مي عمر متزوجة من شخص آخر غير زوجها السابق "أمجد" مراد مكرم، وهو "عمرو" ياسر جلال.

وتناول "عمرو" ياسر جلال الغداء مع "بثينة" مي عمر، وانتقل المشهد إلى جلوس"عاليا" داليا مصطفى ووالدتها "عيشة" ميمى جمال، وكشفت لها عن شعورها بالملل ونصحتها والدتها بأن تعود للعمل مرة أخرى حتى تشغل وقتها وأخبرتها بأنها ستقنع "عمرو" بذلك.

وقام "شريف" بتتبع "عمرو" حتى يكتشف من هو حيث تتبعه أثناء ذهابه إلى الشركة، ثم تتبعه أيضا حتى منزله الأساسى الذى يعيش فيه مع زوجته الأولى "عاليا" داليا مصطفى، ليبدأ فى كشف سر زواجها من صديق زوجها السابق "أمجد" مراد مكرم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.