شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 9.. وفاة سهير المرشدى بعد اطمئنانها على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلم صفاء (انتصار) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9 بسفر أدهم (أحمد عبد الله محمود) مع يمنى (هدى الإتربي) إلى فيلا العين السخنة، وتخبره أن من الضروري اختفاؤه تلك الفترة ليعود إلى يمنى من جديد بعد شوقها إليه، وبدآ يتقاسمان أموال الشيك الذي أعطته له يمنى.

تقوم خناقة بين مهرة (ياسمين عبد العزيز) وجابر (أحمد العوضي) بعد معرفتها بالسلاح الذي في حوذته، فضلا عن المال الذي يضعه في الدولاب، وتسأله إذا كان يعمل في شئ شمال، ولكنه يرد عليها أن عليها أن تصدقه، وأنه لم يفعل أى شىء، وأن السلاح ما هو إلى ورث عن جده.

كما تشهد الحلقة مرض صديقة (سهير المرشدي) والدة جابر بعد الإغماءة التي تعرضت لها أمس، وقيامها من سريرها للذهاب إلى الأرض، لأن روحها فيها، وبعد رؤيتها للزرع، تقع على الأرض وسط الأرض وتتوفى فى الحال، وسط صدمة أولادها عبيد (تامر مجدي) و وفتحية(تيسير عبد العزيز).

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.