شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 9.. أحمد أمين يعيش أزمة منتصف العمر وفتور علاقته بزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحلقة التاسعة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين والذى يتم عرضه على قناة dmc، تحول شفيق (أحمد أمين) إلى شخصة رجل يقع في أزمة منتصف العمر، فبعد نجاحه فى الزواج من حب عمره شيرين (آية سماحة)، إلا أن علاقتهما أصبحت فاترة، فشيرين ظهرت بجسد ممتلئ وكرش وأصبح كل اهتماماتها الأكل ومشاهدة التليفزيون.

شيرين تخبر شفيق بأن علاقتهما لم تعد مثل السابق، وأن المنزل أصبح بالنسبة لشفيق أشبه بالفندق يذهب فقط من أجل النوم، وتطلب شيرين الطلاق من شفيق الذى يقرر استخدام الصفارة، إلا أنه يتفاجأ بفويس نوت على الواتس من الفنانة شيرين رضا ليقرر البقاء ولقاءها، فيما لم يتم الكشف عن سر جملة جميع الفتيات التى يعرفها شفيق بأنهن ينتظرن لقاءه وكان هناك علاقة بينهما.

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.