شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 9.. طه القماش يحاول العثور على جابر وراوية تبحث عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 مسلسل سوق الكانتو العديد من الأحداث للمسلسل الرمضاني المعروض على قناة dmc ومن بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم.

بدأت أحداث الحلقة بفلاش باك مشهد يتذكر فيه الحج حسانين ما فعله مع أبو المكارم، إذ اشترى محله بالأموال التي كان من المفترض أن يصلها إليه، لكنه طمع فيها واشترى منه المحل، فيما يتوعده أبو المكارم بأن الله سينتقم منه.

ويتعرض طه القماش للطرد من شقته الخاصة التي يؤجرها، إذ يخبره صاحب العقار بأن الشرطة داهمت المكان وأنه لا يجب أن يبقى في الشقة، وعندما يذهب إلى محل ورق اليانصيب الذي يمتلكه يجد محتوياته مبعثرة.

أما راوية فقررت تأجيل سفرها إلى باريس وأيضا تخطط للاحتفال بسداد ديونها بعدما باعت المحل، وتذهب مي عز الدين للبحث عن أمير كرارة ظنا منها أنه في مازال في السجن لكنها تعرف أنه خرج.

ويظهر عبد الغني يلعب القمار مع أصدقائه في الصالة التي تغني فيها فلة ويعجب بها، وفي مشهد تالي يظهر المعلم جابر مع المعلم شحاتة يتفقان على أن يكتبا المحل المشترك بينهما باسم ابن الأول عزيز وابن الثاني عبد الغني. فيما يحاول طه القماش العثور على جابر لتسليمه للشرطة، عن طريق الوصول إلى رجاله الذين يساعدونه.

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.