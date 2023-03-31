محجبة وتشبهها.. ريهام عبدالغفور تنشر أول صورة لـ شقيقتها “ريم”

كتب امير فتحي في الجمعة 31 مارس 2023 11:51 مساءً - حرصت النجمة ريهام عبد الغفور، في وقت سابق على تهنئة شقيقتها ريم، بمناسبة عيد ميلادها، وشاركت الفنانة مجموعة صور لها مع شقيقتها الكبرى عبر حسابها بموقع “إنستجرام“

وعلّقت ريهام على الصور قائلة: “أطيب وأحن كائن حي على وجه الأرض،️ أختي كل سنة وانتي طيبة حبيبتي”.

أول ظهور لـ شقيقة ريهام عبدالغفور

وظهرت “عبد الغفور “ريهام” مع شقيقتها، في مجموعة من الصور، ويُعد ذلك أول ظهور إعلامي لها، حيث ظهرت بالحجاب مما لفت أنظار المتابعين.

عديد من جمهور ريهام عبدالغفور لاحظوا وجود شبه يجمع الشقيقتين، في حين عبر البعض الآخر عن تفاجئه بوجود أخت لريهام.

يُشار أن النجمة المصرية ريهام عبدالغفور هي ابنة النجم القدير أشرف عبدالغفور، دخلت ميدان الفن عام 2000، بواسطة إشتراكها في الجزء الـ2 من مسلسل “زيزينيا”، ثم توالت أعمالها التليفزيونية، ومن بينها: “العائلة والناس، حديث الصباح والمساء، حارة اليهود، الريان، زي الشمس، لا تطفئ الشمس، إلا أنا”، وغيرها. ومن أعمالها السينمائية: “ملاكي إسكندرية، كان يوم حبك، جاي في السريع، العربي سندريلا، صاحب صاحبه، حريم كريم”، وغيرها.

ريهام عبد الغفور ضيفة فى برنامج “أنا والقناع”

وحلّت قبل أيام الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة مع، الإعلامية منى عبد الوهاب فى برنامجها “أنا والقناع“، والذى يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية فى رمضان 2023.

وفتحت ريهام عبد الغفور قلبها خلال البرنامج وتحدثت عن طفولتها وعلاقتها بوالدها ووالدتها، وعن بدايتها في مجال التمثيل، وتطرق في الحديث عن المتغيرات التي طرأت عليها بعد سن الأربعين، واختلاف افكارها اليوم عن ما كانت عليه في البداية.

“أنا والقناع” برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصّة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل “رشيد”

ومن ناحية أخرى، انتهت الفنانة ريهام عبدالغفور مع صناع مسلسل رشيد من تصوير الحلقات بعد مدة جاوزت الثلاثة شهور متواصلة.

وكشف منتج العمل عن انتهائه من تصوير العمل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل فيسبوك منشورًا نصه: «فركش مسلسل رشيد».

وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها صورة جديدة لها من كواليس مسلسل رشيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ريهام في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية بدلة زرقاء لامعة وباروكة شعر صفراء ونضارة شمسية.

أبطال مسلسل رشيد

ويشارك في بطولة مسلسل رشيد كل من الفنان محمد ممدوح، وريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبدالله، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح.

أحداث الحلقة التاسعة

كشفت الحلقة 9 من مسلسل رشيد عن الكثير من الأحداث المثيرة حول حياته خاصة في فترة السجن والثروة التي امتلكها بعد خروجه من السجن، وكان تنازل أشرف عبد الغفور عن ثروته المتمثلة في سبائك الذهب لرشيد والتي جمعها من الرشوة بالإضافة إلى، استمراره في البحث الذي تسبب دخوله السجن بعد مقتل صلاح عبد الله، ويترقب الجمهور الليلة أحداث الحلقة العاشرة.

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