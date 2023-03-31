شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير قبل مباراة الأهلى والهلال: لقاء الوطن الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حب الوطن الواحد مصر والسودان، أصدر النجم الكبير الكينج محمد منير بيانا دعى خلاله لأن تكون مباراة الأهلي والهلال السوداني عنوانا كبيرا للمحبة بين الوطن الواحد مصر السودان، السودان مصر.

وقال الكينج محمد منير فى بيان: " لقاء الأهلي والهلال.. لقاء الوطن الواحد.. وطن مصر السودان ..السودان مصر، يجب أن يعلم الجميع بأن شعب واحد يلعب كرة القدم وغدا تتأكد قيمة الوطن الواحد والقلب الواحد.. محبتي للشعب الواحد.. الوطن مصر السودان ،السودان مصر".

الكينج محمد منير يغنى تتر مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم الذى يعرض في شهر رمضان على قناة CBC، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان الفنان محمد رحيم، أما الأغنية الأخرى فهى غناء الكينج محمد منير أغنية مسلسل سره الباتع.



