شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 9.. خيانة هدى الإتربى لماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعطى سامى (أحمد الرافعي) إلى جابر (أحمد العوضي) مال كثير من توزيع الأدوية المغشوشة، خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9، ويسأله جابر عن الشركة التي يعمل بها، ليرد عليه أنها مجرد وجهة فقط، وأنهم يستخدمون المادة الفعالة لصنع أدوية يستطيع الناس شرائها، مما يغضب جابر ويثور ويخبره أنه لا يعمل في المغشوش.

كما سلطت الحلقة الضوء على خيانة يمنى (هدى الإتربي) زوجة زيدان (ماجد المصري) له مع أدهم (أحمد عبد الله محمود)، وذهابها معه إلى الفيلا الجديدة التي اشترتها من خلال زيدان وكتبتها باسمها، وعندما تقلب مهرة في ملابس جابر تجد سلاحه وكثير من المال مما يسبب لها قلق كبير.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

تاجات