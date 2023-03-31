شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 9.. أول مواجهة بين رؤوف وشيرين بعد تركه المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 الذى يعرض حاليا على شاشة قناة Cbc، برؤية شيرين (عائشة بن أحمد) لرؤوف (طارق لطفي) برفقة هدى (جيهان الشماشرجي)، وتغضب منه ولكنه يحاول أن يشرح لها موقفه، ويتحدثان عن مشاكلهما التي عانيا منها مؤخرا، وأخبرها أنه حاول إصلاح ما بينهما من قبل ولكنها لم تسمعه، وتتركه شيرين وتخيره إما أن يعود إلى المنزل أو يتركها تعيش حريتها مثلما هو اختار.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.