شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 9.. محمد رمضان: شبشب ثريا تريند السيدة زينب لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة عتاب جعفر العمدة لطليقته مى كساب على ما فعتله وتقبيلها يد "أحمد عبد الله" عدوه كارم فتح الله، وهو ما تسبب في أن يطلقها.

وقال جعفر العمدة لمى كساب: "أنا قولت بوسك لإيده اترد بضربك ليه بالشبشب.. والناس هتنسى إنك بوستى إيده وهتفضل فاكرة إنك ضربتيه.. شبشب ثريا هيفضل تريند السيدة زينب لمدة أسبوع".

وبدأت الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان بتنفيذ طليقته الفنانة مى كساب كلام عدوه كارم، ولكنها فاجأته برفضها له أمام منطقة السيدة زينب، وقامت بضربه بالحزاء، الامر الذى اعجب محمد رمضان "جعفر العمدة".

وانتهت الحلقة الثامنة مساء أمس بطلب "كارم فتح" من "ثريا" التي تجسدها الفنانة مي كساب أن يتزوج منها كيدًا في "جعفر العمدة" الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان، وذلك بعد أن قام بطلاقها، وطلبت ثريا من كارم فتح الله أن يتقدم لها أمام الجميع وسكان منطقتهم وبالأخص طليقها جعفر العمدة ووافق على طلبها.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

المسلسل أول الأعمال التى تم الانتهاء من تصويرها للعرض فى شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل، لاسيما وأن العمل انطلق تصويره أيضاً في وقت مبكر عن باقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان.