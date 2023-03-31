شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 9.. نشوب خناقة كبيرة بين مهرة وأخيها وجابر يهدئ الوضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9 بنشوب خناقة كبيرة بين مهرة (ياسمين عبد العزيز) وشقيقها طارق (أحمد غزي) بعد صفعه بالقلم، كما قام بمحاولة طردها من منزل والدهما، في مجيئ جابر (أحمد العوضي) ومحاولة تصليح الوضع بين مهرة وطارق، كما يحاول جابر تهدئة مهرة ويعتب عليها ضربها لطارق فى الشارع.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.