شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 9.. أحمد أمين يتحول إلى شخص متعدد العلاقات النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين والذى يتم عرضه على قناة dmc، بعودة شفيق (أحمد أمين) إلى الحفلة الأساسية، وقرر طلب يد شيرين وأخرج لها دبلة خطوبة وسط دهشة من شيرين، ويحاول إسراع الأمر قبل مرور الثلاث دقائق، ولكن كالعادة الوقت يتأخر وينتقل شفيق إلى شخصية جديدة.

يجد شفيق نفسه يجلس مع علاء (حاتم صلاح) وفتاتين فى كافيه تتحدثان بطريقة شبابية جديدة يستغربها شفيق الذى يعود إلى المنزل بالدراجة النارية، ليجد زوجته شيرين (آية سماحة) فى انتظاره ولكنها تغيرت كثيراً، فأصبحت بوزن زائد كثيراً وتقضى وقتها فى الأكل والتسالى ومشاهدة المسلسلات.

يُفاجأ شفيق برسالة واتس آب تأتى له من الفنانة شيرين رضا التى بدأت وكأن هناك صداقة بينهما وتطلب من شفيق الاتصال بها، وتكشف الأحداث أن شفيق أصبح له العديد من العلاقات النسائية، ويذهب شفيق إلى الشركة ليجد علاء الذى يكشف له أنه صاحب مغامرات نسائية عديدة، وله علاقة بكل واحدة تعمل فى الشركة حتى عاملة النظافة.





مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.