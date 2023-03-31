شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 9 تبرز قصة الشهيد الشحات فتحى بركات بعد دوره البطولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسلسل الكتيبة 101 على تخليد دور الشهيد الشحات فتحى بركات، بعدما قدم حياته فداء لوطنه بعمل بطولى أبرزه المسلسل من خلال محبة الجنود له قبل وفاته، وإظهار لمحة عن شخصيته فى الجيش بين زملائه.

كما تنولت الحلقة الـ 9 من الكتيبة 101 تنفيذ التنظيم الإرهابى فى سيناء عملية فى قلب سيناء وتحديداً على الكتيبة 101، وذلك من خلال عربة كبيرة قادها انتحارى ومليئة بالمتفجرات ودخلت بكامل سرعتها فى البوابة وفى طريقها نزل منها تكفيرى إلا أن الشهيد الراحل لمحه وركض وراءه واحتضنه ليفادي بذلك زملاءه من انفجار أكبر، ليبرز العمل الدور البطولى والفدائى له. ومن ثم أظهر المسلسل صورته الحقيقية منفرداً، وتحتها كتبوا ما قام به من بطولة كبيرة وفدائية عظيمة.

وشهدت حلقة أمس الثامنة من المسلسل الكتيبة إبراز دور الجيش فى حماية سيناء من التكفيريين، وذلك بعدما حصلوا على معلومات مهمة من حسنى شتا "عيد" عقب القبض عليه، مكنتهم من الوصول إلى مخبأ فيه قيادات تكفيرية مثل وليد فواز "أبو أسامة" وغيره من القيادات.

وهناك دار قتال شرس بين الجيش من جهة والتكفيريين، هرب فى النهاية وليد فواز بعد إصابته، كما أنقذ عمرو يوسف زميله الضابط "إسلام" الذى يجسد دوره إسلام جمال إلا أنه فقد قدميه الاثنتين خلال العملية.

لكن نجحت العملية فى الوصول إلى معلومات مهمة عبر ورق وهارد ديسك عليه معلومات عديدة تحمل خطط التكفيريين ومعلومات عنهم.