شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 9.. اكتشاف حقيقة أحمد أمين.. ويصفر ليهرب من أبو ريالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، والذى يتم عرضه على قناة dmc، بزيارة شيرين (اية سماحة) إلى منزل شفيق (أحمد شفيق) وتقضى معه اليوم، إلى أن جاء موعد جلسة شفيق بشخصية البلطجى مهاتمة مع معلمين وأشقياء السوق، وتصر شيرين على حضور الجلسة لمشاهدة الأجواء والسماع إلى طريقة الكلام بين العاصابات.

يغضب المهاتمة خلال الجلسة بسبب حديث واحد من المجرمين مع شيرين بطريقة غير لائقة، ويتدخل لتبدأ مشادة بين الجميع ويطردهم من المنزل، حيث أخبرهم بأن شيرين ستكون زوجته قريباً، وذلك وسط سعادة كبيرة من شيرين من مشاهدة أجواء عالم العصابات والبلطجية أمامها.

تعترف شيرين بحبها لشفيق وندمها على كل الوقت الذى قضته بعيداً عنه وأنها أحبته بسبب قوته وهيبته، ليدخل وجيه (طه دسوقى) مسرعاً ويخبر شفيق بأن المعلمين وضعوا يدهم فى يد عدوه المعلم أبو ريالة وفى طريقهم إلى الفيلا كما أن رجالهم هربوا، وصدمة شيرين من ضعف شفيق واكتشافها أن كل ما حدث كان صيت على الفاضى وان كل ما وجدته فى شفيق كان كذبا وانه ضعيف وليس بلطجى أو فتوة، يقتحم أبو ريالة المنزل وقبل العركة استطاع شفيق اخراج الصفارة والعودة إلى الحفل الاساسى مرة أخرى.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.