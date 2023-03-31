شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 9.. المسلسل يخلد 26 شهيدا استشهدوا جراء عمل إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسلسل الكتيبة 101 على تخليد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم جراء العمل الإرهابى من قبل التكفيريين والذى ضرب القطاع 101 فى وقت سابق، حينما أودى بحياة 26 شهيدا، وحرص العمل على إبراز صورهم جميعاً، وتحت كل صورة اسم الشهيد ورتبته.

كما حرصت الحلقة أيضاً على إبراز الدور البطولى للشهيد الشحات الذى ضحى بنفسه وركض خلف إرهابى لينفجرا معاً، مضحياً بحياته من أجل تفادى انفجار آخر كان يخطط له الإرهابى فى قلب الكتيبة.

وشهدت الحلقة الثامنة أمس من المسلسل الكتيبة إبراز دور الجيش فى حماية سيناء من التكفيريين، وذلك بعدما حصلوا على معلومات مهمة من حسنى شتا "عيد" عقب القبض عليه، مكنتهم من الوصول إلى مخبأ فيه قيادات تكفيرية مثل وليد فواز "أبو أسامة" وغيره من القيادات.

وهناك دار قتال شرس بين الجيش من جهة والتكفيريين، هرب فى النهاية وليد فواز بعد إصابته، كما أنقذ عمرو يوسف زميله الضابط "إسلام" الذى يجسد دوره إسلام جمال إلا أنه فقد قدميه الاثنتين خلال العملية.

لكن نجحت العملية فى الوصول إلى معلومات مهمة عبر ورق وهارد ديسك عليه معلومات عديدة تحمل خطط التكفيريين ومعلومات عنهم.