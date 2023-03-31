شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. نيللى كريم تتأكد من شكوكها بقتل أحمد عيد لزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم أحداث عدة، حيث أبلغ الطبيب نيللى كريم أن نتيجة الطب الشرعي قد ظهرت، وعندما وصلت لها دخلت حجرة مسعود "أحمد عيد" فى غيابه وأخذت رصاصة من رصاصاته وطابقتها بالتقرير، وتأكدت شكوكها بقتله لأخيه بلال "علي الطيب".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.