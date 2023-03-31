شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. جمال سليمان ينهال بالضرب على ابنته بعد هروب عبيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث علم عبد الجبار "جمال سليمان" بهروب عبيدة، وعندما ذهب لمكان مخبئه وجد الحارس نائما وعندما أيقظه عرف منه أن ابنته أنس "ندى موسى" أحضرت له الشاي وبعدها نام، فذهب غاضباً لحجرة ابنته وانهال عليها بالضرب، وحاول جميع من في المنزل أن ينقذونها من تحت يديه إلى أن فتح هو باب الحجرة وخرج.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.